WWE SmackDown: Große Titel-Ankündigung nur falsche Fährte?

In der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown ist das große, rosterübergreifende Match zwischen den Tag Team Champions von RAW und SmackDown nach langem Hin und Her nun doch angesetzt worden. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Die Bloodline um Roman Reigns nahm am Ende der Show eine Herausforderung an, Jimmy und Jey Uso sollen ihre SmackDown-Titel mit denen der bei der Montasshow regierenden Randy Orton und Riddle (RK-Bro) vereinigen.

Der Kampf ist nicht für die nächste Großveranstaltung Hell in a Cell angekündigt, sondern für die SmackDown-Ausgabe kommende Woche. Noch bevor das Match fixiert wurde, ist jedoch enthüllt worden, dass es offenbar nicht ist, was es zu sein scheint.

Der Wrestling Observer berichtete schon unter der Woche, dass der Kampf zwar nun doch stattfinden solle, WWE aber dennoch explizit „nicht plant, mit dem Kampf die Titel tatsächlich zu vereinigen. Es handelt sich also offenbar um eine falsche Fährte, die eine andere Story-Wendung nehmen soll - womöglich auch im Hinblick auf Universal Champion Reigns, der am Ende der Show mehr im Mittelpunkt stand als die Usos.

Randy Orton und Riddle für Roman Reigns positioniert?

Nun fiel auf, dass sich RK-Bro am Ende von SmackDown eher mit Reigns anlegten: Orton provozierte den „Head of the Table“ mit den Worten, dass ihr gemeinsamer alter Rivale John Cena immer noch ein weit größerer Star als Reigns sei. Riddle - bei Backlash von Reigns gepinnt - rächte sich schließlich auch mit einem Kniestoß an Reigns.