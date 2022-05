Wawrinka sagt für Heimturnier in Genf ab

Wawrinka verpasst Turnier in Genf © AFP/SID/TIZIANA FABI

Der Comebackversuch des dreimaligen Grand-Slam-Siegers Stan Wawrinka ist erst einmal wieder ins Stocken geraten. Der Schweizer Tennisstar zog seine Teilnahme am Heimturnier in Genf in der kommenden Woche wegen einer nicht definierten Verletzung zurück.