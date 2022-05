Eishockey-WM 2022 heute LIVE im TV: Slowakei - Deutschland bei SPORT1

Die Eishockey-WM geht in den zweiten Spieltag und Deutschland ist direkt wieder gefordert. Diesmal geht es gegen die Slowakei.

Zum WM-Auftakt setzte es gegen Rekordweltmeister Kanada eine mehr als bittere 3:5-Pleite . Am zweiten Spieltag bekommt es das Team von Bundestrainer Toni Söderholm im finnischen Helsinki mit der Slowakei zu tun. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Eishockey-WM: Deutschland gegen einen direkten Konkurrenten

Nach der Pleite bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking wollte die DEB-Auswahl bei den Titelkämpfen in Finnland zeigen, dass man zurecht in der Weltspitze vertreten ist und das gute Ergebnis der letzten Weltmeisterschaft - mit Rang vier verpasste man nur knapp die erste Medaille seit 1953 - kein Zufall war. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)