Eishockey-WM 2022: Deutschland verpasst erneuten Coup gegen Kanada zum Auftakt

Zum Auftakt in die Weltmeisterschaft 2022 (Alle deutschen Spiele LIVE auf SPORT1) verpasst das DEB-Team einen erneuten Coup. Ein unglückliches Mitteldrittel sorgt gegen Kanada für die Entscheidung.

Was für ein ärgerlicher WM-Auftakt für das deutsche Team!

Bei den letzten Titelkämpfen in Lettland gelang Deutschland ein 3:1-Erfolg gegen Kanada in der Gruppenphase und stürmte anschließend bis ins Spiel um Platz drei, das jedoch gegen die USA verlorenging. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Diesmal hoffte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm erneut auf einen Coup gegen den Rekordweltmeister, um so einen neuen Erfolgslauf zu starten. Aber am Ende stand eine bittere 3:5-Pleite (0:2, 1:3, 2:0) gegen das Mutterland des Eishockeys. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)

Trotzdem war Bundestrainer Toni Söderholm nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, wie er nach dem Spiel bei SPORT1 bestätigte: „Wir müssen uns von Spiel zu Spiel und Drittel zu Drittel steigern. Es war auch viel Positives an diesem Abend dabei.“

Und tatsächlich wäre für die deutsche Mannschaft an diesem Abend durchaus mehr drin gewesen, wie der Start in das Mitteldrittel zeigte. Nach rund vier Minuten hatten Moritz Seider und Co. bereits sieben Schüsse auf dem Konto - Kanada zu diesem Zeitpunkt noch null!