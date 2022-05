Eishockey-WM: DEB-Team verliert Auftaktspiel gegen Kanada

Deutschland musste sich am Ende Kanada geschlagen geben © AFP/SID/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist trotz einer kämpferisch starken Vorstellung mit einer Niederlage in die WM gestartet.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist trotz einer kämpferisch starken Vorstellung mit einer Niederlage in die WM gestartet. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag in Helsinki gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada mit 3:5 (0:2, 1:3, 2:0).

Marc Michaelis (28.), Matthias Plachta (42.) im Powerplay und NHL-Shootingstar Moritz Seider (53.) erzielten in der altehrwürdigen "Helsingin Jäähalli", Söderholms alter Wirkungsstätte, die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Cole Sillinger (9.), Pierre-Luc Dubois (18., 32.), Kent Johnson (34.) und Noah Gregor (38.) trafen für den 27-maligen Weltmeister Kanada.

Deutschland ist am Samstag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) im zweiten Spiel in Gruppe A gegen die Slowakei bereits wieder gefordert. Der Olympia-Dritte bezwang zum Start am Freitag Frankreich, das die russische Auswahl bei den 85. Titelkämpfen wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine ersetzt, mit viel Mühe 4:2.