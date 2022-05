WWE: Folgenschweres Beben um Topstar Roman Reigns klärt sich auf

Roman Reigns WWE-Terminplan schrumpft drastisch

Gemutmaßt wird, dass es im Kern um die vier Traditionsshows WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam und Survivor Series geht, die hoch dotierten Veranstaltungen in Saudi-Arabien plus andere Events, mit denen WWE Stadien füllen will, in diesem Jahr Money in the Bank und die große Europashow Clash at the Castle in Cardiff. Für den Juni-Event Hell in a Cell ist Reigns nicht angekündigt.