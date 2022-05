Klatsche statt Sieg: FC Bayern II muss Aufstiegstraum begraben

Wacker jubelt, Bayern hadert: Die zweite Mannschaft der Münchner wird in diesem Jahr nicht aufsteigen © Imago

Die zweite Mannschaft des FC Bayern muss den Traum vom Aufstieg in die 3. Liga begraben. Gegen Wacker Burghausen hätte es einen Sieg gebraucht - stattdessen gibt es eine Klatsche.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat den Aufstieg am vorletzten Spieltag der Regionalliga Bayern endgültig verspielt.

Das Team von Trainer Martin Demichelis unterlag Wacker Burghausen am Freitagabend mit 0:4 (0:1) und kann den Rückstand von fünf Punkten auf Spitzenreiter Bayreuth damit nicht mehr wettmachen. Der Tabellenführer hat ohnehin noch ein Spiel mehr in der Hinterhand - und nur der Erste steigt auf.

Lediglich mit einem Sieg hätte Bayern den Traum von der 3. Liga weiter am Leben erhalten können, doch gegen Wacker mussten sich die Münchner klar geschlagen geben.

Doppelpacker Felix Bachschmid schoss Burghausen in der 40. Spielminute in Führung, ehe er nach dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Andrija Bosnjak (47.) erneut einnetzte (53.). Für das 4:0 sorgte Christoph Schulz (66.).

Bayern kassiert Doppelschlag nach der Pause

Bayern war nach einem etwas wackligen Start gut in der Partie und erspielte sich mehrere Chancen. Die Führung für den Drittplatzierten aus Burghausen fiel daher etwas überraschend. Auch im zweiten Durchgang erwischte Bayern einen schwachen Auftakt - und wurde diesmal mit zwei Gegentoren in fünf Minuten bestraft. Es war die Vorentscheidung.

Der FCB, der vor dem Spiel seinen langjährigen Kapitän Nicolas Feldhahn verabschiedete, wollte nach dem Abstieg in der vergangenen Saison sofort wieder in die 3. Liga zurückkehren. Vor allem für die Entwicklung der eigenen Talente ist es wichtig, dass aufstrebende Youngster auf ihrem Weg nach oben auch in der zweiten Mannschaft Profifußball spielen können.