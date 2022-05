UFC-Kenner berichtet: Conor McGregor erst 2023 wieder im Octagon

Seine Kämpfe ziehen Millionen von Menschen vor die Bildschirme und spülen dem MMA-Imperium ordentlich Geld in die Kasse. Von bis zu hundert Millionen Euro pro Kampf ist die Rede - doch in diesem Jahr wird die UFC wohl keinen Cent mehr mit dem Iren verdienen.

Wenig Hoffnung für baldiges Comeback

„Wir wissen alle, dass Conor die erste Wahl der UFC für einen Kampf mit Nate Diaz wäre. Aber nachdem was ich gehört habe, wird Conor in diesem Jahr wohl gar nicht mehr kämpfen“, äußerte sich Helwani in The Sun.