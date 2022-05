Borussia Mönchengladbach: Wird Hütter doch entlassen? Verein denkt offenbar über Ablösung des Cheftrainers nach

Nach dem Heimspiel am Samstag gegen Hoffenheim wird bei Borussia Mönchengladbach Tacheles geredet. In einer großen Saisonanalyse geht es auch um die Zukunft von Adi Hütter. Wird der erfolglose Trainer jetzt doch gefeuert?

Die Lage am Niederrhein: Weiterhin höchst angespannt. Und ein Grund dafür: Trainer Adi Hütter!

Der 52 Jahre alte Österreicher steht nicht erst seit heute massiv in der Kritik. Nach dem Hoffenheim-Spiel soll in einer großen Saisonanalyse Tacheles geredet werden. Unter anderem mit am Tisch: Hütter und Sportdirektor Roland Virkus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)