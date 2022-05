Anzeige

BVB-Star Jude Bellingham spricht über Zukunft, Haaland-Abgang und Zugänge wie Süle und Schlotterbeck Bellingham: Hier liegt meine Zukunft

Borussia Dortmund kann auch in der nächsten Saison auf Jude Bellinham bauen. Der junge Anführer ist jetzt schon fokussiert und spricht über Ziele in der Bundesliga und die Neuzugänge des BVB.

Der Kader von Borussia Dortmund für die nächste Saison nimmt Formen an. Ein zentraler Baustein des BVB wird auch nach der Sommerpause wieder Jude Bellingham sein.

Der junge Mittelfeldspieler aus England ist schon jetzt fokussiert. Transfergerüchte interessieren ihn nicht. „Die einzige Zukunft, an die ich denke, ist das nächste Spiel für Dortmund. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht“, sagte der englische Nationalspieler den Ruhr Nachrichten.

Bellinghams Zukunft ist klar: „Ich werde nächste Saison hier sein, und ich werde bereit sein.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der 18-Jährige ist in kürzester Zeit zum Führungsspieler geworden. Dass er diese beachtliche Entwicklung nehmen konnte, liegt auch am BVB: „Ich bin Dortmund wirklich dankbar dafür, wie sie mein Talent gefördert haben. Ich denke, ein großer Teil der Anerkennung gebührt dem Trainerstab und den Mitarbeitern, die den Hype um mich niedrig halten.“

Bellingham: Muss unser Ziel sein, Bayern zu stoppen

So könne er sich auf sein Spiel konzentrieren. In der nächsten Saison will Bellingham mit der Borussia unter anderem in der Liga wieder attackieren. Der Blick geht dabei auch in Richtung von Dauer-Meister Bayern München. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Eine Serie von zehn Jahren zu stoppen, wäre etwas Unglaubliches für Borussia Dortmund und für mich persönlich, und deshalb greifen wir nächste Saison wieder an“, erklärte Bellingham. Es wäre eine „der größten Errungenschaften in Europa, die Mannschaft zu schlagen, die so lange so dominant war. Ich denke, das wäre wirklich etwas Großes, und das muss jedes Jahr unser Ziel sein.“

Die bisher verkündeten Neuzugänge machen Bellingham dabei Hoffnung.

Das wird Bellingham nach Haaland-Abgang vermissen

„Was unser Team in der nächsten Saison angeht, denke ich, dass sich neue Möglichkeiten eröffnen“, meinte der Youngster: „Wir haben mit Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle spannende Neuzugänge und ich bin wirklich gespannt, was der Verein für die nächste Saison darüber hinaus aufbaut. Ich habe volles Vertrauen in den Verein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit Erling Haaland verliert Dortmund bekanntlich aber auch einen seiner besten Spieler, der Norweger geht zu Manchester City. Für Bellingham ist das vor allem auch ein menschlicher Verlust.

„Ich habe ihm gesagt, dass ich mich sehr für ihn freue, dass er sich den nächsten Schritt auf seinem Weg als Fußballer erfüllen kann.“ Haaland sei ein „brillanter Spieler, ein brillanter Typ. Das werde ich am meisten vermissen. Er ist ein wirklich guter Charakter. Ich denke, City hat großes Glück, einen solchen Spieler zu bekommen.“

