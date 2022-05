Premier League: Manchester-United-Star De Gea witzelt über Lindelöf als neuen Botschafter von H&M

Innenverteidiger Lindelöf wird neuer Botschafter von H&M. Seine Mannschaftskameraden brechen mit einem leichten Hauch an Ironie in Ekstase aus.

Die Neuigkeit teilte der 27 Jährige in den sozialen Netzwerken mit: „Aufgeregt, Teil der H&M-Familie zu sein.“ Dazu postete Lindelöf Bilder des Fotoshootings mit dem Einzelhandelsunternehmen.

Mit ausgefahrenen Armen lehnt sich der Innenverteidiger an eine Theke und schaut in die Kamera. Ganz zur Freude seiner Mannschaftskameraden, die ihre Begeisterung in den Kommentaren auf fast ironische Weise mitteilten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)