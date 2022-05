GOALS: Updates vom FIFA-Konkurrent! Neue Infos lassen aufhorchen

Das Zeitalter der Fußball-Simulationen bricht heran. Nachdem EA Sports jahrelang mit der FIFA-Reihe als Flaggschiff den Markt beherrscht hat, wird nun immer mehr Abhilfe geschaffen. Konami meldete sich jüngst mit einem umfangreichen Update zu eFootball 2022 zurück, der Fußballweltverband spricht nach der Trennung von EA von einem eigenen Titel und UFL von Publisher Strikerz Inc. soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Einzigartigkeit als treibende Kraft

GOALS möchte einen Schwerpunkt auf Unikate legen. Ingame-Objekte werden ausschließlich durch Gameplay und somit ohne Echtgeld zu erwerben sein. Der digitale Gegenstand geht dabei in den Besitz der Privatperson über, der Publisher erhält keine Rechte. Stichwort hier ist das „True Digital Ownership“-Konzept. Ein Handel unter den Zockern auf einem sekundären Markt ist gewollt und zählt zur Strategie. Aus Finanzierungsgründen fließt ein kleiner Teil aber in die Taschen des Entwicklerstudios.

Fokus auf den eSport

Ein viel zitiertes und polarisierendes Thema rund um den FIFA-eSport ist die Pay-to-Win-Problematik. Um diesem Dorn im Auge des kompetitiven Wettstreits aus dem Weg zu gehen, will GOALS einen Fairplay-Schalter implementieren. Dadurch soll der Nachteil des freien Handels auf dem Sekundärmarkt, wo reiche Personen die besten Objekte aufkaufen könnten, ausgeglichen werden. Die Wahl, ob man gegen alle Squads oder lediglich Erstbesitzerteams antreten möchte, obliegt jedem Spieler selbst.

Der zweite Punkt beschäftigt sich mit der „größtmöglichen Skill-Gap“ der Fußball-Simulation. Was der ehemalige FIFA-Pro Kurt Fenech, der zum Entwicklerteam gehört, schon während seiner aktiven Karriere regelmäßig angepriesen hat, soll im neuen Titel zwingend umgesetzt werden. Das eigene Können muss jederzeit der ausschlaggebende Punkt für den Ausgang einer Partie sein. Hier kommt es am Ende auf das Gameplay an. Zum Release soll GOALS auf jeden Fall „eSports-ready“ sein.