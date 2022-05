Premier League: Pep Guardiola watscht United-Legenden um Evra ab

Guardiola erinnert United-Stars an ihre Niederlagen

Und dann ging Guardiola eiskalt in die Offensive: „Ich habe gegen sie (Evra und Co., Anm .) gespielt und ich habe diese Art von Persönlichkeit nicht gesehen, als wir United im Champions-League-Finale zerstört haben.“

Evra hatte nach Citys Pleite gegen Real behauptet, dass Guardiola keine Anführer in seinem Team haben wolle: „Er will keine Persönlichkeit. Er ist der Anführer. Sie haben niemand auf dem Feld, der ihnen helfen kann. Er sucht sich seine Teams so aus. Er kann Leute mit Persönlichkeit nicht trainieren.“ Ähnlich, wenn auch nicht ganz so scharf, hatten sich auch Berbatov und Seedorf geäußert.