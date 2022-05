Eishockey-WM 2022. USA souverän bei Auftakt - Slowakei quält sich

Mitfavorit USA ist erfolgreich in die Eishockey-WM in Finnland gestartet.

Der WM-Dritte siegte gegen Außenseiter Lettland in der Gruppe B in Tampere mit 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). Parallel löste der deutsche Gruppengegner Slowakei in der Staffel A in Helsinki seine Pflichtaufgabe gegen Frankreich nur mit viel Mühe. Der Olympia-Dritte bezwang den Russland-Nachrücker in der altehrwürdigen „Helsingin Jäähalli“ mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0). (SERVICE: Das sind die Positionen im Eishockey)