Basketball: Haftverlängerung für US-Basketballerin Griner in Moskau

Griner muss weiter in Moskau in Haft bleiben © AFP/SID/THOMAS COEX

Seit Februar ist Brittney Griner in Moskau in Untersuchungshaft. Aufeine schnelle Entlassung darf der US-Basketballstar weiterhin nicht hoffen.

Ein russisches Gericht hat die Untersuchungshaft wegen Drogenvorwürfen gegen US-Basketballstar Brittney Griner um einen weiteren Monat bis zum 18. Juni verlängert. Dies berichteten staatliche Medien am Freitag.

Die zweimalige Olympiasiegerin wurde am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Der 31-Jährigen wurde vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben. Die US-Regierung urteilte, Griner sei "zu Unrecht festgenommen" worden.