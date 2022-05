Machtwort im Fall Robert Lewandowski! Herbert Hainer macht Ansage zum Bayern-Star

So reagiert Nagelsmann auf den Lewandowski-Abschied

Robert Lewandowski will seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern. Erfüllen wird er ihn aber, betont Klubpräsident Herbert Hainer.

Robert Lewandowski hat entschieden, er will den FC Bayern verlassen .

Hainer hatte sich im Fall Lewandowski öffentlich wochenlang optimistisch gezeigt und auf anstehende Gespräche verwiesen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte in den vergangenen Wochen zumindest betont, fest mit dem Stürmer für die nächste Saison zu planen. Das war allerdings noch vor dessen interner Abschiedsankündigung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Lewandowski will zu Barca - Nagelsmann mauert

Lewandowski teilte dem Verein in der vergangenen Woche nach Informationen von SPORT1 mit, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wolle. Der 33-Jährige ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden. Sein Wunschziel ist der FC Barcelona in Spanien.