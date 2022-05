HSV: Trainer Tim Walter denkt noch nicht an mögliche Relegation

Obwohl für den Hamburger SV der dritte Tabellenplatz nach einem Sieg im letzten Zweitliga-Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Hansa Rostock sicher wäre, hat Trainer Tim Walter alle Gedanken an die beiden Relegationsspiele noch aus seinem Kopf verbannt.

„Ich denke nur an unsere Aufgabe in Rostock, wo wir erst einmal unsere Hausaufgaben machen müssen“, sagte der Coach am Freitag.