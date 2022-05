Football: ELF vermeldet weitere Expansion mit Teams aus Italien, der Schweiz und Ungarn

Die European League of Football (ELF) expandiert. Mannschaften aus Italien, der Schweiz und Ungarn sind ab 2023 dabei.

Die European League of Football (ELF) expandiert. Kurz vor Saisonbeginn am 4. Juni gab die Liga des deutschen Commissioners Patrick Esume am Freitag bekannt, dass sie 2023 um Teams aus Italien, der Schweiz und Ungarn erweitert wird.