14 DLV-Marathoni für Großereignisse nominiert

Mit 14 Aktiven ist der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bei den Marathon-Wettbewerben der WM in Eugene (15. bis 24. Juli) und der Heim-EM in München (15. bis 21. August) vertreten. Für die Welttitelkämpfe in den USA nominierte der DLV allerdings nur den Rostocker Tom Gröschel sowie Laura Hottenrott aus Kassel.