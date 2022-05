WWE mit Aussicht auf Hammer-Deal? AEW-Kronjuwel MJF soll zu Wechsel tendieren

Wird er der nächste große Name, der von AEW zu WWE wechselt? Oder wird er zur Speerspitze in der nächsten großen Offensive gegen den Showkampf-Marktführer?

Die Meldung kommt aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle, ist aber dennoch aus mehreren Gründen mit Vorsicht zu genießen. Noch sind zu viele Fragen offen in dem nach Friedman eigener, selbstbewusster Einschätzung „größten Bieterkrieg der Wrestling-Geschichte“. Allen voran die, mit wie viel Geld AEW-Boss Tony Khan in den Kampf um sein Kronjuwel ziehen kann. ( Wie MJF schon als Fünfjähriger im US-TV unterhielt )

MJF hat nicht nur die Aufmerksamkeit von WWE erregt

Friedman sprach auch schon in diversen Interviews zum Thema und äußerte dabei die Prognose, durch die Verhandlungen mit WWE und AEW zum bestbezahlten Wrestler der Welt aufzusteigen - vor Roman Reigns und Brock Lesnar, Jahresgehalt angeblich je fünf Millionen Dollar.

„Stand jetzt“ soll die Tendenz zum Abschied von AEW gehen

Bei Statements wie diesen ist jedoch zu beachten: Friedman selbst soll den bekannten Wrestling-Journalisten Dave Meltzer gewarnt haben, dass Interviews mit ihm immer „in character“ seien, man weiß also nie mit letzter Sicherheit, was Friedman mit vollem Ernst meint und wo die Kunstfigur MJF ihre Spielchen spielt.

In dem aktuellen Bericht von Fightful - der vor diesem Hintergrund auch mit Bedacht aufzufassen ist - heißt es nun, dass Friedman seit einem Gespräch mit AEW im April „wegen vieler Dinge angesäuert“ sei. Damals gab es Irritationen um ein von der Liga nicht autorisiertes Interview mit dem Star-Journalisten Ariel Helwani.

Seinerzeit berichtete Meltzers Observer , das die Wogen geglättet seien, nun zeichnet dessen Konkurrent Sean Ross Sapp für Fightful ein dunkleres Bild: Friedman sei unter anderem über das von Khan in Aussicht gestellte Gehalt unzufrieden und neige „Stand jetzt“ zum Abgang.

Nächster TV-Deal von AEW wird wegweisend

Auch wenn das stimmen sollte, gibt es in der Rechnung noch mindestens eine große Unbekannte: Im Herbst 2023 läuft der Vertrag von AEW mit US-Fernsehpartner Warner Discovery (TNT, TBS) aus. Aktuell soll AEW an die 44 Millionen Dollar pro Jahr einstreichen, signifikant weniger als WWE mit ihren jeweils milliardenschweren Fünf-Jahresdeals für RAW und SmackDown (plus ein ebenso dicker Streaming-Deal mit NBC).