Tennis: Zverev ohne Satzverlust im Halbfinale von Rom

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kommt für die French Open immer besser in Form, steht im Halbfinale des Sandplatzmasters in Rom - und das ohne Satzverlust

2017 hatte Zverev in Rom triumphiert, in diesem Jahr wartet er noch immer auf den ersten Turniersieg, kommt vor den French Open in Paris (ab 22. Mai) aber besser in Form.