Borussia Mönchengladbach: Max Eberl schreibt Fans offenen Brief

Max Eberl wendet sich in einem offenen Brief noch einmal an die Fans von Borussia Mönchengladbach - und erneuert die Beweggründe für seinen emotionalen Abschied.

Max Eberl hat den Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in einem Brief noch einmal gedankt und die Beweggründe für seinen emotionalen Abschied wiederholt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In den Wochen nach Eberls Abgang gab es viele Gerüchte über die Hintergründe. "Ich hoffe, ihr kennt mich und könnt all das Gerede richtig einordnen. Ich habe immer gesagt, ich muss in den Spiegel schauen können, immer, und das kann ich auch dieses letzte Mal", so der 48-Jährige.