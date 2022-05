Handball: DHB setzt auf Menschen mit Migrationshintergrund

Es gebe Sportarten, in denen es aufgrund des kulturellen Hintergrunds "automatisch" funktioniere. So hätten es die Kollegen im Fußball beispielsweise "ein bisschen leichter", so Schober. Ganz konkret arbeite man beim DHB gerade an einer Partnerschaft mit dem türkischen Handballverband, zudem soll ein Leitfaden entstehen, "wie man Kinder mit Migrationshintergrund anspricht".