DEL: Friedrich von Nürnberg nach Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Marko Friedrich verpflichtet. Der 30-Jährige kommt vom Ligarivalen Nürnberg Ice Tigers, für den Friedrich in der abgelaufenen Spielzeit 42-mal zum Einsatz kam und dabei sieben Tore erzielte sowie acht weitere Treffer vorbereitete. Vor seinem Engagement in Nürnberg war der Angreifer bereits sieben Jahre für die Iserlohn Roosters in der DEL aktiv.