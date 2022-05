"Wollen ins Finale": Meister Bietigheim heiß auf Europacup

Markus Gaugisch will mit SG BBM Bietigheim ins Finale © SG BBM/SG BBM/SG BBM

Die Meisterschaft ist eingeheimst, nun soll der internationale Premierentitel folgen: Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim starten mit viel Selbstvertrauen und reichlich Vorfreude in das Final Four der European League.

Im dänischen Viborg will die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch, der vor Kurzem auch die deutsche Nationalmannschaft übernommen hat, am Wochenende den ersten Europokalsieg in der Klubgeschichte unter Dach und Fach bringen.