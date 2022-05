Söderholm mit klarer Forderung vor WM-Auftakt

Anzeige

Bundestrainer Toni Söderholm hat vor dem WM-Auftakt am Freitag in Helsinki gegen Titelverteidiger Kanada klare Erwartungen an seine Mannschaft.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat vor dem WM-Auftakt am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in Helsinki gegen Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada klare Erwartungen an seine Mannschaft. "Wir müssen beweisen, dass wir besser sind, dass wir die Resilienz haben zurückzukommen", sagte der Finne im SZ-Interview: "Wir müssen bei dieser WM schnell wieder einen gemeinsamen Geist finden, eine Mannschaft, in der jeder eine klare Rolle für sich hat."

Söderholm und die im Februar mit Gold-Ambitionen nach China gereiste, aber vor dem Viertelfinale gescheiterte DEB-Auswahl, wollen das Olympia-Debakel vergessen machen und an den WM-Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr in Riga anknüpfen. "Olympia ist vorbei. Wir packen den Koffer komplett neu", sagte Söderholm.

Der 44-Jährige erwartet in seinem Heimatland ein "sehr hochklassiges Turnier. Sehr, sehr hochklassig. Besser und härter als die beiden letzten Turniere", so Söderholm, der die "Helsingin Jäähalli", in der das DEB-Team seine Vorrundenspiele bestreitet, bestens aus seiner Kindheit und als Aktiver kennt. "Ich bin dort aufgewachsen. Seit ich zwei Jahre alt war, war ich praktisch bei jedem Spiel von IFK", sagte Söderholm.