FC Bayern: "Lewand-offski!" So reagiert die internationale Presse auf den Lewandowski-Hammer

England - The Sun: LEWAND-OFFSKI! Lewandowski teilt den Bayern mit, dass ihn nicht mal finanzielle Anreize dazu verleiten können, seinen Vertrag bei den Bayern zu verlängern. Nun beginnt eine der größten Transferschlachten des Sommers. Barcelona wird sich verzweifelt darum bemühen, bereits diesen Sommer einen Deal mit dem Stürmer zu erzielen. Die Bayern werden jedoch nicht klein beigeben, da sie Lewandowski bis zum Ende seines Vertrages behalten wollen.

Auf der anderen Seite würde es erfordern, dass der Klub in diesem Sommer eine große Investition in seinen Angriff tätigt, und würde die Notwendigkeit signalisieren, an der Stärkung eines Bereichs zu arbeiten, von dem er zuvor nicht erwartet hatte, dass er dies tun muss.