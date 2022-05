Robert Lewandowski: Wie reagieren Julian Nagelsmann & der FC Bayern auf Wechselwunsch? Die Bayern-PK im Ticker!

Robert Lewandowski will den FC Bayern im Sommer verlassen. Julian Nagelsmann spricht auf der PK ab 12 Uhr über den Hammer.

Robert Lewandowski will nach SPORT1 -Informationen den 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und schon in diesem Sommer wechseln.

+++ Lewandowski will weg +++

Nach acht Jahren beim FC Bayern will Lewandowski wechseln. Seine Entscheidung ist bereits vor Monaten gereift, nun wissen auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic Bescheid. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

+++ Lewandowski vom FC Bayern enttäuscht? +++

Der Stürmer zeigte sich zuletzt irritiert, weil sich die Bayern bei ihrem Treffen mit seinem Berater Pini Zahavi in München am 28. April nur verbal zu ihm bekannten, anstatt ihm ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vorzulegen.

+++ Barca lockt Lewandowski +++

Lewandowskis Karriereplan sah von Anfang an vor, nach seiner Zeit in der Bundesliga in Spanien zu spielen. Daran hat sich nichts geändert. Sein Wunschziel ist nach SPORT1-Informationen der FC Barcelona. Einen Plan B gibt es im Moment für ihn nicht.