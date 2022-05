Für die Million: Schalke will Meister werden

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 verfolgt am letzten Zweitliga-Spieltag noch ein großes Ziel. Neben einem Titel geht es nicht zuletzt um reichlich Geld.

„Wir wollen Meister werden", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag vor dem Saisonfinale beim 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr): „Das bringt grob eine Million Euro, das wäre nicht schlecht."

„Wir haben einen neuen bestellt, damit wir nächstes Jahr wieder eine gute Spielfläche haben“, sagte Schröder, und er scherzte: „Wir überlegen, den alten bei Mike Büskens in den Garten zu legen. Da müssen wir noch mal mit dem Hund sprechen, dass der da nicht draufpinkelt.“

FC Schalke: Nach Aufstieg nun auch Meisterziel

Büskens, der den Aufstieg als Interimstrainer schaffte und sich wieder in die zweite Reihe zurückziehen wird, zeigte sich sehr erleichtert. „Der Druck war schon immens. Jeder weiß, wie sehr ich diesen Klub liebe, das macht es nicht einfacher", sagte er.

Alle personellen Entscheidungen sollen nach dem Saisonende in Ruhe getroffen werden. "Ich möchte die Saison mit einem Top-Ende abschließen, das am Sonntag und Montag so richtig rauslassen, das haben alle verdient", sagte Schröder. "Vorher passiert gar nichts."