Frauen-WM 2023: Auslosung am 22. Oktober in Auckland

Frankfurt am Main (SID) - Die Auslosung der Gruppen für die Fußball-WM der Frauen im kommenden Jahr findet am 22. Oktober in Auckland/Neuseeland statt. Das gab der Weltverband FIFA am Freitag bekannt. Australien und Neuseeland sind Gastgeber des Turniers, das am 20. Juli 2023 mit dem Eröffnungsspiel in Auckland beginnt. Das Finale wird am 20. August 2023 in Sydney ausgetragen.