NFL-Spielplan: Rams eröffnen Saison gegen Bills

New York (SID) - Die Super-Bowl-Champions der Los Angeles Rams eröffnen die neue Saison in der National Football League (NFL) mit einem Heimspiel gegen die Buffalo Bills. Die Partie findet am 8. September im SoFi Stadium statt, das geht aus dem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichten Spielplan hervor.

Bereits zuvor war bekannt gegeben worden, dass zudem das Spiel der Bucs mit Brady gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München ausgetragen wird (13. November). Dies ist eines von fünf internationalen NFL-Spielen in der Saison 2022, darunter drei in London, eins in München und eins in Mexiko-Stadt.