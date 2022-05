NBA: Dallas Mavericks retten sich dank Doncic in Spiel 7 gegen Suns

Die Dallas Mavericks retten sich in den NBA-Playoffs gegen die Phoenix Suns in ein Entscheidungsspiel. Superstar Luka Doncic überragt einmal mehr.

Ausgleich geschafft, der Titeltraum lebt: Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber hat im Kampf um den Halbfinaleinzug in den NBA-Playoffs mit seinen Dallas Mavericks ein entscheidendes Spiel 7 erzwungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Die Texaner besiegten die Phoenix Suns in eigener Halle mit 113:86 und glichen in der hoch spannenden Serie zum 3:3 aus.

Angeführt von ihrem slowenischen Superstar Luka Doncic (33 Punkte) legten die Mavs den Grundstein zum Sieg schon in der ersten Hälfte (60:45) und gewannen am Ende sehr souverän. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Dabei hat der wichtigste Spieler der Mavs die deutsche NBA-Legende Dirk Nowitzki in den Schatten gestellt. Ihm gelangen zum fünften Mal in den Playoffs mindestens 30 Punkte, zehn Rebounds und fünf Assists. Damit brach er den Nowitzki-Rekord und brachte dafür nur 22 Spiele, während der Deutsche 145 Partien für vier solcher Begegnungen benötigte.

Kleber steuerte in knapp 25 Minuten Einsatzzeit neun Punkte bei. Bei den Suns, die das beste Team der Hauptrunde gestellt hatten, blieben die Ausnahmekönner Devin Booker (19 Zähler) und Chris Paul (13) hinter ihren Möglichkeiten.

Für das Weiterkommen in der Best-of-Seven-Serie werden vier Siege benötigt, das entscheidende Spiel sieben findet in der Nacht zu Sonntag in Phoenix statt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)