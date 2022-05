Basketball, BBL: 16 Mal stimmte das Hauptrunden-Orakel

Der erste Tabellenplatz ist in der Basketball Bundesliga längst keine Garantie für den Gewinn des Meisterschaft. Wie wird es diesmal?

In 16 von 27 Fällen seit Einführung der eingleisigen BBL zur Saison 1994/95 stimmte das Hauptrunden-Orakel, und die beste Mannschaft der Hauptrunde setzte sich auch in den Play-offs durch.

In diesem Jahr gehen die Berliner von der „Pole Position“ aus in die Meisterrunde, am Freitag (19.00 Uhr) treffen sie im ersten Spiel der Viertelfinalserie auf den früheren Serienmeister Brose Bamberg. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)