Hochsprung-Olympiasieger treffen wieder aufeinander

Bei den Olympischen Spielen in Tokio teilten sie sich den Sieg, nun treffen Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim erstmals wieder aufeinander: Am Freitag treten der Italiener Tamberi und Barshim aus Katar beim Auftakt der Diamond League in Doha an. Eine Wiederholung der bemerkenswerten Aktion des vergangenen Sommers haben die Hochspringer allerdings bereits ausgeschlossen.

Vor dem Saisonhöhepunkt, der WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon (15. bis 24. Juli), stehen für die Hochspringer neben dem Auftakt in Doha noch sieben weitere Stationen in der Diamond League auf dem Programm. Das Finale findet nach insgesamt zwölf Meetings am 7. und 8. September in Zürich statt.