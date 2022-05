Fans wollen zeitgleiche Ansetzungen am 33. Spieltag

Am vergangenen Wochenende wurde mit der jahrelangen Tradition gebrochen und die Spiele in der Bundesliga und der 2. Liga zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Tagen angepfiffen. Diese Entwicklung sehen knapp 60 Prozent als schlecht bis sehr schlecht an. Darunter leide vor allem die Spannung. 58,4 Prozent der befragten Fans gaben an, dass diese dadurch negativ bis sehr negativ beeinträchtigt sei.