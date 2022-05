Anzeige

NBA: Miami Heat in Conference Finals nach Spiel 6 gegen 76ers - Verletzungsdrama um Danny Green 76ers gescheitert: Drama um Green

Embiid mit spektakulären Gamewinner in Overtime

SPORT1

Die Philadelphia 76ers ereilt gegen die Miami Heat das Aus in den NBA-Playoffs, weil Danny Green früh ausfällt und auch James Harden enttäuscht. Doncic führt die Mavericks ins Entscheidungsduell gegen die Suns .

Das war‘s - Aus in der Viertelfinal-Serie mit 2:4!

Die Philadelphia 76ers sind durch eine 90:99 (48:49)-Pleite in Spiel 6 an den Miami Heat in gescheitert und haben die Conference Finals der NBA-Playoffs damit verpasst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Anzeige

Die Franchise mit dem völlig unter seinen Möglichkeiten agierenden James Harden (11 Punkte, 9 Assists, 4 Turnover), der in der zweiten Hälfte nur noch zwei Würfe nahm und ohne Punkt blieb, hatte ab dem vierten Mittel dem Kontrahenten um Jimmy Butler (32 Punkte) als besten Werfer nur noch wenig entgegenzusetzen.

Passend zum Aus: Der gegen die Heat-Defense im Laufe Partie immer weniger zur Entfaltung kommende Joel Embiid (20 Zähler, 12 Rebounds) zeichnete auch noch für den Ausfall von Teamkollege Danny Green verantwortlich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

NBA-Playoffs: Miami Heat erster Halbfinalist

Der Center, der weniger als 30 Prozent seiner Würfe traf, fiel Green bereits nach drei Minuten unglücklich auf dessen Bein - der 34 Jahre alte Forward konnte nur mit Hilfe von Betreuern das Feld verlassen, erlitt einer ersten Einschätzung zufolge eine Knieverletzung. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Bei den Heat lief es mit zunehmender Spielzeit dagegen immer flüssiger, was neben Butler, der sein Team bereits vor zwei Jahren ins NBA-Finale (2:4 gegen die Los Angeles Lakers) geführt hatte, auch am überragenden Max Strus (20 Zähler) und Bam Adebayo (10 Punkte, 8 Rebounds) lag.

Miamis Head Coach Erik Spoelstra, der mit seiner Franchise zum nunmehr sechsten Mal in den Finals steht, lobte denn auch: „Kaum einer in dieser Liga will mehr gewinnen als Jimmy. Er hat es nicht zugelassen, dass wir für ein siebtes Spiel nach Miami zurückfliegen.“

Dagegen herrschte bei den Sixers Katerstimmung - und bei den Fans Fassungslosigkeit darüber, wie wenig Harden an der Pleite ändern konnte.

Anzeige

„Wir sind unsere Offense gelaufen und dann habe ich den Ball einfach nicht mehr bekommen“, resümierte der Starspieler hinterher gefrustet die die zweite Halbzeit.

Zuspruch kam dagegen von Head Coach Doc Rivers: „Ich werde jetzt wegen James kein Referendum daraus machen. Wir gewinnen als Team und wie verlieren auch als Team. (...) Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass unser Team einfach nicht gut genug war, um dieses Heat-Team zu schlagen. Wir werden darauf aufbauen und diese Mannschaft nicht einreißen.“

Auf Miami, das gegen Philadelphia im dritten Abschnitt dank eines 16:2-Laufs die Weichen auf Sieg stellte, wartet nun dagegen der Gegner aus der Serie zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks (2:3).

Mavericks wenden Aus gegen Suns ab

Die Dallas Mavericks wendeten unterdessen mit einem klaren 113:86 (60:45) gegen die Phoenix Suns das Aus ab und erzwangen so das entscheidende Spiel 7.

Überragender Akteur war Luka Doncic mit 33 Punkten, 11 Rebounds und 8 Assists. Damit stellt er einen Rekord von der deutschen NBA-Legende Dirk Nowitzki ein.

„Ich bin so stolz auf dieses Team. Das war eine großartige Teamleistung“, sagte der Superstar. Der Deutsche Maxi Kleber als Bankspieler kam auf 9 Punkte.

Mitentscheidender Faktor zudem: Die Suns verzeichneten gleich 22 Ballverluste (Dallas 6) - allein Devin Booker und Chris Paul leisteten sich acht beziehungsweise fünf Aussetzer.

Anzeige

Doncic überragend bei den Mavs - auch Kleber punktet

Spiel sieben steigt am Sonntag in Phoenix, bisher konnten beide Franchises in der Serie ihre Heimspiele gewinnen.

Die Suns hatten als bestes Team der regulären Saison den Sprung in die Playoffs geschafft.

Alles zur NBA auf SPORT1.de