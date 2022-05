2. Liga: SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 07 (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der SV Darmstadt 98 trifft am Sonntag mit dem SCP auf einen formstarken Gegner. Darmstadt erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit Fortuna Düsseldorf hervor. Letzte Woche gewann der SC Paderborn 07 gegen den SV Sandhausen mit 2:0. Damit liegt Paderborn mit 51 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Das Hinspiel entschied der SV Darmstadt 98 für sich und feierte einen 1:0-Sieg.

Angesichts der guten Heimstatistik (9-3-4) dürften die Gastgeber selbstbewusst antreten. Wer Darmstadt als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 82 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Offensive des SV Darmstadt 98 in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 68-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Zehnmal ging Darmstadt bislang komplett leer aus. Hingegen wurde 17-mal aus den Begegnungen der Saison der maximale Ertrag mitgenommen. Hinzu kommen sechs Punkteteilungen.