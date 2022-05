2. Liga: FC Hansa Rostock – Hamburger SV (Sonntag, 15:30 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von FC Hansa Rostock sind 17 Punkte aus 16 Spielen. Die Heimmannschaft befindet sich am 34. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Wer die Hansa als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 86 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Zu den zehn Siegen und elf Unentschieden gesellen sich bei Rostock zwölf Pleiten.