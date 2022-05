Dank Kane und Son: Tottenham holt Derby-Sieg gegen Arsenal

Die Tottenham Hotspur haben im Rennen um die Champions-League-Qualifikation in der englischen Premier League einen wichtigen Sieg gefeiert.

Gegen den Londoner Rivalen FC Arsenal siegten die Spurs am Donnerstagabend in einem einseitigen Derby mit 3:0 (2:0) und rückten damit bis auf einen Punkt an Arsenal auf dem vierten Platz heran.