Darts: Premier League 14. Spieltag in Sheffield mit van Gerwen, Wright. Clayton und Price

Am Ende verlor „Snakebite“ schnell und deutlich mit 1:6 und muss damit wieder um Rang vier und den damit verbundenen Einzug in die Playoffs zittern.

An diesem Abend war für den Schotten aber nichts zu gewinnen. Mit einem Drei-Dart-Average von 103,18 Punkten war MvG über zwölf Punkte besser als der aktuelle Weltmeister. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Price jubelt gegen den Altmeister

Den Auftakt in diesen Darts-Abend in Sheffield machten Gerwyn Price und Gary Anderson. Während „The Flying Scotsman“ abgeschlagen am Tabellenende steht, konnte Price mit einem guten Ergebnis nochmal Richtung Playoffs anklopfen - und er war sich dieser Chance bewusst. 6:3 stand es am Ende für den Waliser.