DFB-Pokal: „Imperium schlägt zurück“ - der 5:2-Sieg des BVB gegen FC Bayern 2012 veränderte alles

Im goldenen Konfettiregen reckte BVB-Kapitän Sebastian Kehl den DFB-Pokal in die Höhe. Bundespräsident Joachim Gauck wurde kurzerhand Teil der Jubeltraube.

Auf dem Rasen stand Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und applaudierte sichtlich gerührt. Zuvor hatten die Schwarz-Gelben am 12. Mai 2012 für einen historischen Abend gesorgt und den FC Bayern im Pokalfinale mit 5:2 (3:1) gedemütigt.

Lewandowski schoss FC Bayern ab

„Der Moment, als wir nach der Meisterschale auch den Pokal in den Händen hielten, das war speziell. Das vergesse ich nie“, blickt Lukasz Piszczek bei den Ruhr Nachrichten zurück.

Damit holte der BVB das Double aus Meisterschaft und Pokaltriumph. Während die Bayern-Stars um Franck Ribéry und Bastian Schweinsteiger mit gesenktem Kopf das Spielfeld verließen, feierte der BVB wenige Minuten nach der Pokalübergabe in der Kurve des Berliner Olympiastadions.

Es schien, als würde eine neue Ära beginnen. Der Schein trog nicht. Allerdings war dieser warme Frühsommerabend nicht der endgültige Startschuss einer erfolgreichen Titelzeit des BVB, der in diesem Jahr und im Jahr zuvor bereits Meister geworden war.

Watzke wusste: „Imperium schlägt zurück“

Denn seitdem kam der Meister stets aus München (zehnmal in Serie), auch im Pokal gab es fünf Titel zu feiern. 2013 gewannen die Roten zudem die Champions League im Finale gegen den BVB und stemmten 2020 sogar ein weiteres Mal den Henkelpott in die Höhe. Jeweils zwei Siege bei der Klub-WM und im UEFA-Supercup krönten die Bayern-Dominanz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Insgesamt kommen also seit 2012 unfassbare 19 Titel zusammen!

Watzke wusste damals auf dem Rasen in Berlin schon, was kommen wird: „Das Imperium wird zurückschlagen, das ist doch völlig klar. Wenn du Bayern so nahe kommst, gibt es gewisse Eskalationen. Das hat Werder Bremen vor Jahren ebenfalls zu spüren bekommen.“