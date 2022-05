Handball: Löwen verlieren internationale Plätze aus den Augen

Rhein-Neckar Löwen verlieren in Lemgo © FIRO/FIRO/SID/firo Sportphoto / NEWS PIX

Die Rhein-Neckar Löwen haben im Rennen um die internationalen Plätze in der Handball-Bundesliga (HBL) einen Rückschlag erlitten.

Nach zuvor vier Siegen in Serie unterlag der zweimalige deutsche Meister am Donnerstag beim TBV Lemgo Lippe mit 23:24 (13:14). Drei Spiele vor Saisonende liegen die Löwen mit 30:32 Punkten drei Zähler hinter Platz fünf, der zur Teilnahme an der European League berechtigt.