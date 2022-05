Eishockey-WM 2022: Die SPORT1-Kolumne von Rick Goldmann über Deutschland-Chancen

Rick Goldmann blickt in seiner SPORT1-Kolumne auf die anstehende Eishockey-WM in Finnland. Er freut sich auf viele Stars und sagt, wie Deutschland ins Viertelfinale kommen kann.

nach einer überragenden Weltmeisterschaft 2021 mit dem Einzug ins Halbfinale und einem durchwachsenen Olympiaturnier in diesem Februar steht für die Eishockey-Nationalmannschaft bei der am Freitag, den 13. Mai beginnenden WM in Finnland eine richtige Standortbestimmung an.