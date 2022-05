Borussia Dortmund: Sebastian Kehl reagiert auf Haaland-Abgang - und kündigt weitere Transfers an

Haaland-Ersatz? "Kehl will eine Duftmarke setzen!"

Es werde zwar schwer, Haaland zu ersetzen, weil „wir diese Qualität auf diesem Niveau nun mal auch nicht einkaufen können“, sagte Kehl bei Sky : „Aber wir haben es immer wieder geschafft gute Lösungen zu finden in der Vergangenheit, auch einen Robert Lewandowski zu ersetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das im Sommer auch hinbekommen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wie soll Haaland-Verlust kompensiert werden?

Der 21-jährige Haaland war im Januar 2020 von Red Bull Salzburg zum BVB gekommen und wechselt nun zu Manchester City. In seiner ersten Saison in Dortmund erzielte er 41 Tore in 41 Pflichtspielen und wurde bester Torschütze der Champions League. Beim BVB hatte er für viereinhalb Jahre bis 2024 unterschrieben.