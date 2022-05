Bonus für Ralf Rangnick offenbar futsch - nächster Tiefschlag für ManUnited-Coach

Erst am Samstag erlebte Manchester United mit der 0:4-Klatsche gegen Brighton & Hove Albion einen neuen Tiefpunkt. Denn nach der Pleite war klar: Platz vier in der Liga ist damit endgültig außer Reichweite und die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison verpasst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Rangnick verpasst wohl Bonuszahlung

Europa-League-Qualifikation in Gefahr

Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. United steht aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und hat nur drei Punkte Vorsprung auf das siebtplatzierte West Ham United. Zudem haben die Hammers ein Spiel weniger absolviert und das bessere Torverhältnis. Es könnte also auch noch ein Abrutschen in die Conference League und damit die größte Demütigung für United folgen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Im letzten Saisonspiel am Sonntag muss also unbedingt ein Sieg für die angeschlagene Mannschaft von Ralf Rangnick her, will man nicht noch mehr zum Gespött werden - ehe der Niederländer Erik ten Hag im Sommer übernimmt. Vielleicht gelingt dann mit Ralf Rangnick als Berater der erhoffte Aufschwung.