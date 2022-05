Als in Hamburg die Lichter ausgingen: Der erste Abstieg des Hamburger SV in die 2. Bundesliga

Ein sichtbares Zeichen des Unmutes im Fan-Block, das für einen massiven Polizeieinsatz und eine sechzehnminütige Spielunterbrechung am 12. Mai 2018 im Heimspiel des HSV gegen Borussia Mönchengladbach sorgte.

Dort landete der HSV zuvor auch zweimal (2014 und 2015) und nach einem ruhigeren Jahr (10. Platz) ging es 2017 weiter mit dem Abstiegskrimi: Ein Tor von Luca Waldschmidt brachte am letzten Spieltag (2:1 gegen Wolfsburg) die Rettung (Platz 14).

HSV stürzt vom zweiten auf den letzten Platz

Dabei war der Bundesliga-Dino selten so gut gestartet: Zwei Siege hatte es zuletzt 2010/11 gegeben und das blamable Pokal-Aus in Osnabrück (1:3) wurde vorschnell als Betriebsunfall eingestuft.

Aber schon mit dem ersten Treffer von Nicolai Müller zum 1:0 gegen Augsburg fing das Unheil an. Der Schütze riss sich bei einer missglückten Tanzeinlage an der Eckfahne, wo er sein Tor feierte, das Kreuzband und fiel bis Mai 2018 aus.

Es begann eine auch in der langen HSV-Geschichte beispiellose Talfahrt vom zweiten bis auf den letzten Platz. Historisch auch, dass die Mannschaft in der Hinrunde vier Heimspiele in Folge ohne Tor blieb.