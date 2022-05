Borussia Mönchengladbach: Virkus kontert Matthias Ginter nach öffentlicher Abrechnung

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat Matthias Ginter vor seinem letzten Spiel im Trikot der Fohlen zurechtgewiesen - in einem persönlichen Gespräch, aber auch öffentlich.

Ginter kehrt in Kürze zum SC Freiburg zurück, sein Vertrag in Gladbach läuft aus. Zuletzt hatte sich der Nationalspieler in einer verbalen Abrechnung enttäuscht von dem Verein gezeigt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)