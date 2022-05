Ajax Amsterdam findet Ten-Hag-Nachfolger: Alfred Schreuder übernimmt

Traumtore satt! So spektakulär trifft Bayerns Neuer

Wie der niederländische Meister am Donnerstag offiziell bekannt gab, wird Alfred Schreuder die Nachfolge von Erik ten Hag antreten. Dieser geht bekanntlich zur neuen Saison zu Manchester United.

Für Schreuder, der in der Bundesliga einst als Trainer der TSG Hoffenheim tätig war, ist es eine Rückkehr. Unter ten Hag war der 49-Jährige Co-Trainer, ehe er nach seinem Abgang 2019 für die TSG und den FC Barcelona tätig war.

Anfang des Jahres hatte er den FC Brügge als Cheftrainer übernommen. Sein Vertrag dort läuft in Kürze aus, nun unterschrieb er für zwei Jahre bei Ajax, mit der Option auf ein drittes.

„Cheftrainer von Ajax zu werden, ist eine Ehre und eine großartige Möglichkeit, die ich mit beiden Händen ergreifen werde“, sagte Schreuder in einer Mitteilung des Vereins. Der Niederländer wolle sich aus Brügge mit einem Titel verabschieden (in der Jupiler Pro League liegt er auf Platz zwei) und dann auch bei Ajax nach Trophäen greifen.

Ajax‘ Geschäftsführer Edwin van der Sar erklärte: „Wir kennen Alfred als taktisch starken Trainer mit gutem und abwechslungsreichem Trainings-Material. In den letzten Jahren hat er als Chef- und Co-Trainer Erfahrung in verschiedenen Wettbewerben und Ländern gesammelt. Wir glauben fest daran, dass er den in den letzten Jahren bei Ajax eingeschlagenen Weg weitergehen kann.“