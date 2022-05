USA richten 2031 erstmals die Rugby-WM aus

2031 findet die Rugby-WM erstmals in den USA statt © AFP/SID/BEHROUZ MEHRI

Die Rugby-WM wird 2031 erstmals in den USA ausgetragen. Das verkündete der Weltverband World Rugby am Donnerstag. Vier Jahre vorher richtet Australien das Turnier zum insgesamt dritten Mal aus. Die nächste Weltmeisterschaft findet im kommenden Jahr in Frankreich (8. September bis 28. Oktober 2023) statt.