Deutsche U17-Juniorinnen erneut im EM-Finale

Durch ein 1:0 (1:0) im Halbfinale gegen Frankreich qualifizierte sich die Mannschaft von Trainerin Friederike Komp in Zenica/Bosnien-Herzegowina zudem direkt für die WM im kommenden Oktober (11. bis 30.) in Indien.

Die 15 Jahre alte Alara Sehitler vom FV Ravensburg (40.) erzielte mit einem fulminanten Weitschuss den Treffer für die favorisierte Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die ihr zehntes Spiel in Serie gewann. Gegner im Endspiel am Sonntag in Sarajewo (20.00 Uhr) ist Spanien oder die Niederlande.